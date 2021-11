Novantasei candeline da spegnere: augurissimi zia Nina!

Termoli Doc Da sole e da vista: gli occhiali di tendenza per il 2022

Per l’anno 2022 gli occhiali sono i nuovi must have: colorati, grandi, ricercati, sono un accessorio imprescindibile per valorizzare il proprio look e la propria personalità. Le nuove tendenze degli occhiali da vista e da sole (sia da uomo che da donna) sono caratterizzati