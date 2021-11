GUGLIONESI. Nonna Rosita, nonno Ferdinando e zia Graziana annunciano la nascita della piccola Cristel. Una guglionesana doc che è nata oggi a Napoli, presso la Clinica Mediterranea, dall'amore di mamma Floriana Di Guglielmo e papà Raffaele Coppola. L’arrivo di un figlio è come la partenza per un viaggio: non si sa che cosa ci aspetta, ma di sicuro non si sarà più quelli di prima. Noi ci saremo sempre ad accompagnarvi in questo percorso. “Possa la vita riservarvi sempre il meglio. Possa questa piccola creatura riempire la vostra vita e il vostro amore. A volte piangerà così tanto che non saprete più cosa fare, altre volte (forse) vi distruggerà la casa, ma sicuramente porterà più gioia di quanto voi possiate immaginare”. Tantissimi auguri, benvenuta Cristel.