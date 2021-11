Benvenuto Elia: fiocco celeste in casa Faimali

GUGLIONESI. Fiocco celeste in casa Faimali. “I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”. (Madre Teresa di Calcutta) e con questa frase vogliamo dare il benvenuto al mondo al nostro piccolo Elia Faimali, venuto alla luce presso l’ospedale Guglielmo Saliceto di Piacenza da mamma Antonella Morena e papà Moreno Faimali. Una gravidanza non facile che noi tutti abbiamo seguito con grande apprensione ma che alla fine ci ha donato questo meraviglioso piccolo cuore. Infiniti auguri ai neo genitori al fratellino Gioele e ai nonni.