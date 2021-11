Festa grande in casa Occhionero, laurea con lode alla Bocconi per Saverio Antonio

Auguri

URURI. Festa grande in casa Occhionero, Saverio Antonio con il massimo dei voti, 110 e lode si è laureato alla Bocconi di Milano; auguri al neo dottore, a papà Antonio, presidente dell’Aurora Ururi, che disputa il campionato di eccellenza molisana, a mamma Maria Teresa Plescia e alla sorella Annamaria Sara. In serata a Milano la famiglia Occhionero ospiterà parenti ed amici del dottore Saverio Antonio per la grande festa.