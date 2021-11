SAN MARTINO IN PENSILIS. Confetti rossi in casa Lamelza. Susanna si è laureata brillantemente in Scienze infermieristiche all’UniMol. Per lei gli auguri e le vivissime congratulazioni dagli zii Patty e Felix.

«Hai finalmente raggiunto il tuo traguardo laurea in Scienze infermieristiche: 106 e lode. L’augurio che la tua professione sia una missione e che come diceva madre Teresa di Calcutta, sono solo una matita nelle mani del Signore. Che Dio ti benedica».