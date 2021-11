TERMOLI. Giuseppe Ferrieri ha ricevuto oggi dal Prefetto di Campobasso la Stella al Merito del Lavoro e…se la merita! Dedito alla famiglia, dedito nel lavoro, dedito nel volontariato, discreto e sempre presente. Ha svolto il suo lavoro per quarantadue anni, iniziando da operaio e progredendo poi nella carriera fino a divenire responsabile dell’ufficio acquisti della Flovetro: quest’azienda anche grazie alla sua opera accorta si è guadagnata il diamante della sicurezza. Ha continuato a lavorare nel settore risorse umane della Pilkington (un tempo Siv), che ha assorbito la Flovetro, e anche lì si è guadagnato la stima e la fiducia dell’azienda che lo ha segnalato all’Ispettorato del lavoro, per la sua assiduità e rigore morale. Il Brevetto di Maestro del lavoro corona giustamente una vita di saggezza e dedizione, che non è stata piegata dal diabete. Pino lo ha interpretato come un’opportunità più che un ostacolo, a dimostrazione che le strade della vita sono ciò che si vuole che siano: ora salite, ora discese, ma, soprattutto, un cammino da percorrere, con tenacia ed energia, senza fermarsi e guardando sempre avanti.