TERMOLI. «The Irish media coverage of Covid-19: the political and economic influence on Coronavirus-related news». E' questa la tesi di con cui Diana Olivastri ha superato il master al College di Dublino, in "Arts in Geopolitics and The Global Economy", presso la "School of Geography", supervisor è stato doctor Julien Mercille. Una promozione con lode e la famiglia si congratula con lei, sempre più fiera dei suoi traguardi accademici.