Una dedica speciale: «Auguri mamma Natascia»

TERMOLI. Più che un compleanno, una vera e propria dedica, intrisa di affetto e di amore, è quella che viene rivolta dal figlio Vincenzo, coi fratelli Antonio e Marco e dal compagno Enzo a una persona speciale, Natascia "Naty" Montrone, che spesso nella nostra sezione degli auguri ha rivolto i propri messaggi a chi vuole bene.

Natascia compie oggi 34 anni.

«Cara mamma, oggi sono qui per festeggiare con te uno splendido momento cioè il tuo compleanno, ben 34 anni, passati con momenti belli e momenti brutti ma in ogni momento ti sei sempre data forza. Sei una persona, oltre che una mamma, molto altruista, sempre disposta ad aiutare tutti e anche se quest'anno non ci sono due persone a te care, nonna e zio, so che anche loro sono orgogliosi della splendida persona che sei diventata con gli anni, detto questo posso solo augurarti il meglio di tutti gli anni che passerai, quindi, auguri mamma da me Vincenzo, dai miei fratelli Antonio e Marco, dal tuo compagno Enzo e da tutte le persone che ti sono vicine».