I 50enni in festa a "La Vida"

TERMOLI. Classe di ferro 1971 in festa ieri sera a "La Vida". I cinquantenni del 2021 si sono riuniti, tutti rigorosamente in possesso del green pass, per questo importante traguardo anagrafico. A organizzare la reunion Claudio Travaglini Anna Maria Nocera, che ringraziano tutti i partecipanti alla splendida serata.