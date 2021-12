Prima comunione per Miriam Del Ciotto

SAN MARTINO IN PENSILIS. Prima comunione, alle 18, oggi, a San Martino in Pensilis per Miriam Del Ciotto, nella chiesa di San Pietro Apostolo.

«Infiniti auguri per questo giorno così importante, l'incontro con Gesù, che ti guidi sempre! Tantissimi auguri a te carissima Miriam Del Ciotto, da Giovanni, Samanta, Nicola, Doriana, Remo, Annalisa, Giulia, Enzo e Donatella. Un abbraccio da tutti noi».