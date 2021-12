I primi 18 anni di Francesca: arrivano gli auguri di Eliseo

GUGLIONESI. Francesca Colavitti compie oggi 18 anni e per lei c'è un messaggio speciale dal suo ragazzo, Eliseo Caronchia: «L'augurio che ti faccio non è quello di non cambiare, perché le persone crescono e cambiano, ma ti auguro di cambiare sempre in meglio, spero continuerai negli anni a riempire la mia vita come hai fatto fino ad oggi, tanti auguri Amore 🔞🤍».