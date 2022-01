Nozze d'oro per Antonio Di Tata e Nicoletta Melfi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Cinquantesimo anniversario di matrimonio per Antonio Di Tata e Nicoletta Melfi: il 3 gennaio del 1972 convolavano a nozze nella chiesa di San Pietro Apostolo in San Martino in Pensilis. «Il matrimonio è un lungo viaggio che dura per tutta la vita» (Papa Francesco). «La promessa fatta 50 anni fa è stata mantenuta a lungo in maniera esemplare e vi auguriamo di poterla preservare per altrettanto tempo. Auguri per questo meraviglioso traguardo raggiunto oggi e che siamo felici di festeggiare con voi». Il messaggio augurale giunge ai coniugi da parte dei figli Vincenzo e Michela, dalla nuora Angelica, dal genero Antonio e dai nipoti Nicole, Michele e la piccola Antonella.