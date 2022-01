Maddalena Iannitti compie 60 anni

SAN MARTINO IN PENSILIS. Maddalena Iannitti compie 60 anni. «Non esiste un'amica migliore di una sorella e non esiste una sorella migliore di te. Che Dio ti benedica e illumini il tuo cammino affinché tu continui ad essere quella straordinaria e speciale persona che sei. Ti auguriamo il meglio e il di più per il tuo 60esimo compleanno. Mamma, Concettina e Papà dal cielo».