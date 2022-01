Alessia Bucci spegne diciotto candeline: tanti auguri

PORTOCANNONE. Alessia Bucci spegne diciotto candeline: tanti auguri «Un momento tanto atteso, un giorno speciale per te, una nuova avventura nel mondo della maggiore età in cui diventi più responsabile custodendo i valori di sempre nel tuo cuore. Buon compleanno Alessia Bucci per i tuoi diciotto anni dal papà Gino e dalla mamma Rosa, dalla sorella Anna, dal fratello Antonio, dal ragazzo Alessio Di Virgilio e da tutti gli amici».