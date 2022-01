Primo mese di vita, auguri affettuosi a Cristian

TERMOLI. In casa Cicotelli-Di Leonardo sempre enorme la gioia per la nascita del piccolo Cristian, avvenuta lo scorso 13 dicembre. Per questo, oggi, 13 gennaio, a un mese dall'avvento del fiocco azzurro, arrivano di nuovo gli auguri a Cristian da mamma Arianna, papà Domenico, dal fratellino Michele, da nonna Tonia e dagli zii Alessia, Katia, Jessica e Michele.