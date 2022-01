Nozze di smeraldo per Attilio Di Vito e Ivana Dattoli

CAMPOMARINO. Il matrimonio è un’alleanza fra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo! È passato oltre mezzo secolo da quando avete scelto di diventare una coppia, ma il vostro amore è inalterato come se fosse il primo giorno, bloccato in un limbo fatto di lealtà, valori e affetto incondizionato.

A rafforzare la vostra unione ci ha pensato la vita che vi ha messi a dura prova, forgiando la vostra corazza: possiate, nel giorno delle vostre nozze di smeraldo, guardare con orgoglio ai ricordi di un’intera vita trascorsa insieme e, anche se la distanza imposta ci terrà lontani, sappiate che il nostro amore per voi non conosce distanza né tempo.

La vostra famiglia.