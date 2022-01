Auguri speciali per Alessia Mascia

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Auguri speciali per Alessia Mascia che oggi compie 23 anni auguri dalla cugina Naty, Enzo, Vincenzo, Marco e Antonio.

Poi sempre Naty: «Tantissimi auguri a te che sei super speciale, ti vogliamo bene tantissimo! Sarai anche mia cugina ma, per me, sei molto di più. sei come una sorella speciale con la quale posso condividere i miei pensieri, le mie paure e le miei gioie! Tanti auguri di buon compleanno. La bellezza a volte può sparire con il tempo, ma tu cara cugina ogni anno che passa diventi sempre più bella».