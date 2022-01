Il piccolo Pietro di San Martino in Pensilis compie 1 anno

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il piccolo Pietro di San Martino in Pensilis compie 1 anno. Per lui auguri speciali. «Che la vita ti sorrida sempre, e che in questo giorno tu sorrida ancor di più, buon primo compleanno cuore di zia».

