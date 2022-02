Arriva al traguardo dei 50 anni, auguri a Vincenzo Cappiello

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Oggi è il tuo Compleanno. E che compleanno. Di quelli con la C maiuscola. Che è anche C di Cinquanta. E poi C di Cuore, C di Consapevolezza, C di conquiste, C di Creatività, C di Colori nuovi. La classe 1972 di Santa Croce di Magliano augura buon compleanno a Vincenzo Cappiello che oggi - primo febbraio 2022 - arriva al fantastico traguardo dei 50 anni»