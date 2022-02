Augurissimi a Concetta Giuliano

SAN MARTINO IN PENSILIS. Concetta Giuliano oggi compie 39 anni e per lei c'è un messaggio di auguri speciale: «Oggi potrebbe essere un giorno come tanti, ma c'è un piccolo particolare: è il compleanno di una persona molto speciale, alla quale vogliamo molto bene». Parole sincere e affettuose da parte di Marialuisa, Antonello, Devid, Federica, Graziella, Daniela, Laura e Angela, tantissimi auguri da parte loro a Concetta.