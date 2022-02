Neo 50enni: augurissimi ai gemelli del gol Carlo e Gabriele

MONTECILFONE. Festeggiano oggi 100 anni in due, ma sono 50enni, non perdiamo i conti. Parliamo dei gemelli del gol Carlo e Gabriele Bracone. Furono protagonisti degli anni d’oro del Montecilfone. Per loro un messaggio di auguri al quadrato da parte degli amici di sempre: Nicola, Matteo, Simone, Nico e Fernando.