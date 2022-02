I primi 14 anni di Elena, augurissimi

TERMOLI. Elena Masullo compie 14 anni: «Tantissimi auguri di buon compleanno a Elena per i suoi 14 anni. Io ti ho dato la vita e tu in cambio la ragione per viverla. Auguri da mamma Serena, da papà Mario, dalla sorella Giulia e dal fratello Angelo».