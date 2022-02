I 40 anni di Roberto: un compleanno in goliardia

GUGLIONESI. Roberto D'Onofrio compie 40 anni. Gli auguri speciali dagli amici più cari e pazzi che ci siano. «Robè, perdonaci per la foto. Ma questa ti rappresenta in toto. E sai perché? Perché la vita, tu, la prendi a morsi! Abbiamo sofferto con te, abbiamo avuto paura insieme a te. E tu? Tu hai lottato come un leone. Con le unghie e con i denti. Allora oggi ti vogliamo festeggiare a più non posso! Festeggiamo il tuo compleanno e festeggiamo la gioia che tu sia qui insieme a noi! Quindi Robè, non ci denunciare per la foto jà, ma pagaci da bere che l’anno scorso te la sei scampata! Buon compleanno Berto! Sei il nostro gigante buono e pazzo! Ti vogliamo tutti un gran bene!» Dagli amici di sempre, buon compleanno Roberto!