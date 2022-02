Giornata speciale in casa Lembo e in tutta la famiglia "Arlem": auguri Nicola

TERMOLI. Giornata speciale in casa Lembo e in tutta la famiglia "Arlem": oggi compie gli anni il nostro caro amico Nicola, un grande esempio di uomo e imprenditore. Giorno più indicato per il suo compleanno non poteva esserci per chi ama infinitamente la sua famiglia e tutto ciò che fa, il lavoro, i suoi collaboratori e gli amici. Auguri Nicola anche da tutto lo staff di Termolionline.