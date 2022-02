Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli: benvenuto Christian Agostino Pio

TERMOLI. Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli.

«La nascita di una nuova vita suscita sempre grandi emozioni. Tra tanti amici e parenti che fremevano per la lieta notizia c’eravamo anche noi… i futuri compari di Christian Agostino Pio, ed essere presente anche telefonicamente durante una parte del travaglio è stato per me un’emozione grande. Elisa Desiderio, comare mia, sei stata una forza della natura e con il sostegno è l’amore di papà Massimiliano Palmieri, il piccolo Christian Agostino Pio è nato all’ospedale di Termoli alle 21:34, con 51 cm e 3.420 kg di puro amore.

I migliori auguri per l’inizio di una vita colma di amore e salute. E che l’unione tra voi genitori rimanga sempre così salda».

Dai compari Valentina e Pasquale e i cugini Luigi e Sofia.