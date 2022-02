Confetti rossi in casa Menadeo, si è laureata Francesca

SAN MARTINO IN PENSILIS. Confetti rossi in casa Menadeo, per lo splendido traguardo conseguito da Francesca, che si è laureata in Scienze biologiche al Politecnico delle Marche di Ancona.

«Un augurio speciale a Francesca Menadeo per la sua laurea dagli zii Annarita e Silvio e Gabriel. Ad maiora».