Rimettersi in gioco, 110 e lode alla "nostra" Chiara Gabriele

CHIEUTI. È una laurea speciale, davvero, quella conseguita ieri a Napoli, da Chiara Gabriele, nostro presidio territoriale nell’alta Puglia. 110 e lode il voto finale per il traguardo accademico in Scienze dell’Educazione e della formazione. “A me stessa, al coraggio di rimettersi in gioco” la dedica sulla tesi, dal titolo “Anche gli adulti possono imparare: l'andragogia, nella materia “Educazione degli adulti”, con la professoressa Clementina Coppola.

A lei le felicitazioni del marito Maurizio Tartaglia, delle figlie Carmelinda e Graziana, dei genitori Grazia Lago e Giovanni Gabriele. Confetti rossi meritatissimi, e a Chiara augurissimi anche da Termolionline.

