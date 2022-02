Benvenuta Antonia Sebastiano, campane a festa per la sua nascita

SAN GIULIANO DI PUGLIA-SANTA CROCE-COLLETORTO. Campane a festa a Colletorto per Antonia Sebastiano. La piccola è nata alle 17.36 di mercoledì 23 febbraio 2022 all'ospedale San Pio di Vasto per un peso di 3,3 chilogrammi e una lunghezza di 51 centimetri. "Grazie Signore per il dono della vita":

infiniti auguri ai genitori Liliana Di Renzo e Giuseppe Sebastiano con un pensiero di augurio e il suono a festa delle campane dai bisnonni di Colletorto Franceschino e Antonietta insieme ai nonni Loredana e Raffaele, Luigi ed Elisabetta, la bisnonna di Santa Croce Antonietta, i bisnonni San Giuliano, Antonio e Lilia, gli zii, i cugini e parenti tutti.

Il Signore benedica la vostra famiglia nell'affidamento a Sant'Antonio e nei valori più profondi custoditi nel cuore.