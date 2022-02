I cento anni di Antonietta a Ururi

URURI. Per la comunità di Ururi il centenario della signora Antonetta Papadopoli, è un evento di assoluto rilievo.

Lo sottolinea la sindaca, Laura Greco. «Penso a te Antonetta e ai tuoi cento anni e provo emozione, perché hai attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia e non ti sei certo risparmiata: hai vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia; tutto questo lo hai realizzato ottimamente e oggi sei giustamente ricambiata dall'amore e dalle cure dei tuoi cari.

La tua presenza trasmette ai nostri giovani un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori culturali e religiosi che sono alla base della nostra comunità. Antonetta è di fatto un esempio di vita, la sua lunga giovinezza è per la nostra comunità motivo di compiacimento, attestato dalla nostra presenza e dall'affetto dei suoi Familiari. Lei ci insegna a essere pienamente consapevoli è necessario amare e rispettare la vita anche in momenti difficili.

È per tutti noi un esempio di vita. Ururi si stringe a te in un abbraccio filiale e noi ci ripromettiamo di fare tesoro della tua testimonianza di vita per risorgere nei momenti bui e godere il vero senso della vita.

Auguri di cuore dalla sindaca e dall'amministrazione comunale di Ururi».