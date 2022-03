Elisa Gallo compie 17 anni

SAN SEVERO. Elisa Gallo compie 17 anni. «Auguri a te, che questo giorno sia il migliore di ogni altro, non avere fretta di sentirti grande cammina piano piano perché la vita è preziosa, non sprecarla. Tanti auguri per i tuoi 17anni! Che la vita possa sempre sorriderti. Da tua sorella Kate, Luciana e tuo fratello Vincenzo».