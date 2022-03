Bruno Ciccone diventa maggiorenne, augurissimi

LARINO. Bruno Ciccone diventa maggiorenne, augurissimi.

«Siamo arrivati al traguardo che aspettavi con ansia, finalmente potrai fare le cose da adulto, potrai fare tardi la sera, guidare e tanto altro, ma ricordati sempre che per la tua mamma e il tuo papà resterai sempre il nostro piccolo, da proteggere, da sorreggere nei momenti un po' difficili che la vita purtroppo ci insegna, noi saremo sempre lì con te.

Figlio nostro, sei una parte del nostro cuore e in questo giorno così speciale e pieno gioia non possiamo che augurarti una vita piena di cose belle di sogni realizzati, non smettere mai di credere in te stesso e lotta per tutti tuoi sogni, ti amiamo tanto, sei insieme a tuo fratello il nostro orgoglio più grande... mamma Monica, papà Luigi e tuo fratello Nicola».