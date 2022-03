Confetti rossi in casa Pinti, Luca ha conseguito la laurea magistrale

TERMOLI. Confetti rossi si moltiplicano in casa Pinti, il dottor Luca ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, all'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, discutendo la tesi di diritto civile in "Guida automatizzata, responsabilità civile e assicurazioni".

«Nella vita di uno studente la laurea è un traguardo molto importante che segna il punto d’arrivo di un lungo percorso verso il proprio futuro. Hai dimostrato impegno, dedizione e sacrificio sai che le cose importanti si conquistano con il duro lavoro, siamo orgogliosi di te della splendida persona che stai diventando ti auguriamo un futuro ricco e una buona vita», il messaggio che giunge dalla famiglia, con papà Stefano, mamma Lucia e la sorella Veronica.