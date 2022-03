Fiocco rosa in casa Vizzarri-Puchetti, è nata la piccola Ginevra

Come tutte le donne importanti, mi son lasciata attendere. Per nove mesi. Ora sono arrivata e sono pronta a riempirvi di gioia. All'ospedale "Santissima Annunziata" di Chieti è nata la dolcissima Ginefra. Infiniti auguri per una gioia immensa ai genitori Guglielmo Vizzarri e Lucia Puchetti da parte del fratellino Domenico, dai nonni e da tutti gli zii.