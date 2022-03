Buon compleanno al nostro editore Nicola Montuori

TERMOLI. Buon compleanno al nostro editore, Nicola Montuori, che oggi spegne 62 candeline, bontà sua, non li dimostra affatto.

A lui il messaggio di auguri da parte della famiglia, in primis dalla moglie Angela e i figli Luca e Francesca, estendendo poi a tutti gli altri.

Auguri condivisi dagli staff di Termolionline e Vastoweb, che sottolineano l'impegno e la mission editoriale nel rappresentare un importante punto di riferimento del territorio le testate del gruppo Mediacomm, in tempi non certo facili, come dal 2020 in avanti.

In questo biennio, infatti, ci si è spesi proprio al servizio delle comunità, dove lo stesso editore ha voluto impegnarsi in prima persona per garantire una puntuale offerta informativa.

Non possiamo che sperare che da qui al 2023 il percorso di rientro alla normalità sia davvero compiuto, sempre nello slancio di un progresso civile, economico e sociale che vogliamo sia l'obiettivo comune.