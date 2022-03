Sono 90 e non li dimostra: augurissimi ad Antonio Iantomasi

TERMOLI-SANTA CROCE DI MAGLIANO. Compie oggi 90 anni, augurissimi ad Antonio Felice Iantomasi. Avete mai notato un distinto signore passeggiare cogitabondo, col capo chino, lungo il ponte della ferrovia fin dagli anni ottanta, attraversando i novanta e scavallando il secondo millennio? Molto probabile.

Per i pochi che non lo conoscessero, quel distinto signore è Antonio Iantomasi, anche se a Termoli un po’ tutti lo conoscono come Iaf, acronimo di Iantomasi Antonio Felice e insegna della jeanseria che aprì nel 1976 a Santa Croce di Magliano e nel 1979 a Termoli insieme a Rosetta, sua inseparabile compagna di vita. Il giovane Antonio oggi compie 90 anni e in questa occasione vogliamo tralasciare che il suo negozio sia diventato un pezzo della storia di Termoli; vogliamo tralasciare che negli anni 60/70 sia stato uno dei primi radioamatori molisani; vogliamo anche tralasciare che a novant’anni sia un fotografo professionista, YouTuber, video editor e programmatore di software. Quello che invece non possiamo tralasciare è quanto bene gli vogliamo e l’ammirazione che proviamo per una mente così brillante e moderna. Buon compleanno Antonio!

Un bacio grande da Rosetta, Sinetta, Tommaso, Daniele, Simona, Sofia, Gaia, Rossella, Chiara, Cristian e Sara».