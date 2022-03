Tommaso Di Mascio diventa "terzo ufficiale" di Marina

GUGLIONESI. Da allievo dell'accademia della marina militare a terzo ufficiale. Complimenti a Tommaso Di Mascio da parte dei nonni, degli zii e dei cugini.

“Raggiungere traguardi e superarli non è da tutti, riesce solo chi, come te, con tenacia e perseveranza si applica per scrivere pagine del sul futuro. È il nostro augurio per ciò che oggi sei e per quanto domani saprai essere. Congratulazioni per la tua promozione! Sei il nostro orgoglio”.