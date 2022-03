Laurea in Relazioni internazionali, «Congratulazioni a Marco Gizzone»

ISERNIA. Congratulazioni a Marco Gizzone che ha concluso brillantemente la laurea magistrale in “Relazioni Internazionali’ con 110/110 presso l'Università La Sapienza di Roma. Soddisfazione unica per il giovane Marco che ha conseguito il secondo titolo accademico. È già laureato in Criminologia e sociologia. Gli auguri da parte della famiglia e degli amici per un avvenire ricco di soddisfazioni.

