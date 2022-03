80 anni e non li dimostra, auguri Nunzio

TERMOLI. «80 anni e non li dimostra, oggi compie questa età importante il grande patron del Gruppo sportivo Difesa Grande Nunzio Cucoro. Gli auguri speciali gli vengono fatti dalla squadra categoria Esordienti 2097/2008: auguri per tutto quello che ha fatto, fa e farà per questa società, un augurio anche da parte dei genitori che gli dicono grazie per la cura che ha verso i loro figli. Ottant'anni spesi davvero bene per i giovani e la comunità che cura con maestria». A Nunzio gli auguri da parte della nostra redazione.