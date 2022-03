I primi 50 anni di Eleonora: auguri dai colleghi del Pronto soccorso

TERMOLI. Eleonora Agostino compie 50 anni, per lei gli auguri dai colleghi del Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

«Pensa a tutte le cose che non hai fatto. Questo è il periodo in cui la vita ti offre una seconda opportunità, prendi in mano i tuoi sogni e comincia a realizzarli. Non puoi tornare indietro nel tempo, ma puoi impostare una nuova pagina della tua vita. Non puoi annullare ciò che sei stata fino a questo momento, ma puoi migliorare ciò che hai seminato per il futuro. Felice 50° compleanno dai tuoi colleghi del pronto Soccorso! Siamo felici di condividere con te questo traguardo importante».