Laurea magistrale in Ingegneria civile per Carlo Foschini

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Laurea magistrale in Ingegneria civile per Carlo Foschini, con dedica speciale. «Un obiettivo, un sogno realizzato da un giovane amico, sempre dedito agli studi e al lavoro, che finalmente oggi corona con la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile per l’ingegner Carlo Foschini di Santa Croce di Magliano nel Molise. Congratulazioni e auguri affinché non sia un traguardo ma l’inizio di un nuovo percorso colmo di lavoro e gratificazioni.

Ad maiora! Gli auguri tramite la condivisione della dedica scritta per l’evento. Gli eventi più importanti che coronano la vita sono quelli per i quali si è profuso maggior impegno per aver dovuto affrontare ostacoli improvvisi, inattesi non solo dalla persona che vive una tappa di un sogno, fatto di obiettivi, che diviene realtà conseguendo risultati eccellenti che arricchiscono ancor di più per aver vissuto periodi di negatività, come degli ultimi due anni, che sono ben noti a tutti. Quando si attinge energia, seppur intorno non c’è la dovuta, normale, serenità è comprensibile una mano Superiore che sostiene i passi facendo da guida accanto alle persone care, mamma e papà, in primis, che non demordono neanche un attimo nel credere e nel fare il possibile, e a volte anche l’impossibile, affinché si possano poi celebrare giorni indimenticabili per un successo costellato da risultati per sacrifici che conducono finalmente al brillare degli occhi emozionati per poter toccare i frutti maturati e raccolti dall’albero della vita che dagli antenati è stata donata e consegnata prezioso dono.

Come oggi per la laurea di Carlo Foschini, dottore a pieno titolo in Ingegnere Civile pieni di questi elevati sentimenti racchiusi negli animi di tutti noi qui presenti, riuniti. Oggi, giorno indimenticabile per celebrare la tua Laurea Magistrale in Strutture, Carlo Foschini dottore di eccellenti meriti e titoli per omaggiare la tua persona con l’augurio che continuino a realizzarsi in futuro i sogni e progetti che traccerai da un livello superiore, che compete alla tua professione espletata con scienza e coscienza che ti hanno distinto finora e noi abbiamo la certezza che continuerai nel modo migliore con il profuso impegno di sempre. La tua mamma e papà, famiglia e amici». Dedica scritta da Elisa Mascia.