Emilia Colombo spegne la prima candelina

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Emilia Colombo spegne la prima candelina.

«Piccola Stella, per te vorrei cieli sereni e spensieratezza, sorrisi in amicizia e tenerezza, per te vorrei abbracci a non finire e qualcosa che ti sappia stupire, vorrei un riparo per Ogni occasione e giorni frizzanti come bolle di sapone... Per te vorrei tesori a non finire, e cieli stellati prima di dormire. Tutto questo vorrei e forse anche di più... Perché quello che conta per me sei tu! Buon primo compleanno piccola Emilia da mamma Angela, papà Pierpaolo e la sorellina Carolina Colombo».

Per Emilia, anche un'altra dedica.

«Carissimi auguri per il suo primo compleanno alla piccola principessa di casa: Emilia Colombo. Dagli zii Giuseppina e Michele e dai cugini Matteo e Maria».

Galleria fotografica