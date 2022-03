Colletorto, campane a festa per la nascita di Giovanni Nasillo

COLLETORTO. Fiocco azzurro in casa Nasillo-Frate: è nato Giovanni! Il piccolo è venuto alla luce lunedì 28 marzo 2022 all'ospedale San Pio di Vasto e gode di ottima salute. "Grazie Signore per il dono della vita"... campane a festa a Colletorto per annunciare il lieto evento.

Infiniti auguri ai genitori Michele Nasillo e Anna Frate dai nonni Giovanni e Maria, Donato e Angela, dalle bisnonne Lucia e Anna, dagli zii Lucia e Pierluigi, Salvatore e Alice, Emilio, zio Paolo e un pensiero speciale dai cuginetti Diletta e Alessio insieme a tutti gli amici. Felicitazioni dalle comunità di Colletorto e di Ururi. Il Signori lo ricolmi di ogni grazia e benedizione nell'affidamento alla Vergine Maria.