Colletorto, Angela Campanelli brillante dottoressa in Tutela e Benessere Animale

COLLETORTO. Un percorso di studi affrontato con passione, impegno, dedizione e sacrificio che ha arricchito conoscenze, competenze e il desiderio di approfondire tanti temi in un settore molto importante e significativo. Angela Campanelli ha brillantemente conseguito la laurea in Tutela e Benessere Animale all'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria. Ha discusso una apprezzata tesi in Strutture e Impianti per Animali e Allevamenti dal titolo "Strutture per cavalli da compagnia nell'evoluzione delle conoscenze: benessere animale e biosicurezza", relatore Ch.mo Prof. Alfredo Di Domenicantonio. Alla dottoressa Campanelli congratulazioni dai genitori Lino e Roberta, dalla sorella Gioanna, da Alessandro, dai nonni Domenicangelo, Rosaria e Angela, da tutti i parenti con un pensiero speciale dagli amici della scuderia De Girolamo.

