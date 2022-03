Daniel Ragni compie 10 anni, augurissimi

TERMOLI. Auguri in doppia cifra in casa Ragni, oggi, martedì 29 marzo 2022, Daniel compie 10 anni: «Tanti auguri Daniel per i tuoi primi 10 anni, ti auguriamo che tu possa sempre sognare in grande, sorridere delle piccole cose, che tu possa essere felice sempre, ti auguriamo per la vita di realizzare tutti i tuoi desideri. Mamma papà e la tua sorellina saremo sempre affianco a te, ti amiamo all'infinito dolce ometto, buon compleanno».