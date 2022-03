Ballerino provetto campione del mondo, Michele Maffulli compie 70 anni

TERMOLI. Un 70enne, ma solo all'anagrafe. Parliamo di Michele Maffulli, che conoscemmo ormai quasi 20 anni fa come volontario ospedaliero, dell'Avo di Termoli.

Ballerino provetto, assieme alla sua metà, la moglie Rita, hanno conquistato domenica scorsa il titolo mondiale Syllabus di danze standard Over 70 categoria B.

Oggi di anni ne compie proprio 70 e allora per questo giorno speciale è in arrivo questo messaggio di auguri: «A te che sei papà e marito unico al mondo, oggi auguriamo uno splendido compleanno per i tuoi primi 70 anni! Con tutto il nostro amore, buon compleanno Rita e Daniela».