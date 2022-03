Giorno speciale: Ines Ceglia e Giovanni Alessio Martelli oggi sposi

TERMOLI. Storie di vita e di amore, scandite dalla presenza su Termolionline. Li abbiamo seguiti nell’evoluzione di un rapporto speciale, dalla proposta di matrimonio in spiaggia all’anniversario del fidanzamento.

Per Ines Ceglia e Giovanni Alessio Martelli è giunto il giorno fatidico, quello del sì, si sposano oggi in municipio.

«Quest anno è l’anno in cui ogni momento si raccoglie in un giorno, in una memoria lucida nel tempo. Questa giornata verrà intitolata con un nome di un bambino speciale, il cui nome è l’artefice del nostro percorso assieme, abbiamo scelto di non esser solo due, ma abbiamo incluso Ethan nella nostra vita quotidiana, che rende i nostri cuori migliori. In effetti ci ha fatto migliorare per di più non vediamo l’ora di vederlo e di abbracciarlo perché la sua nascita è in attesa».

Parole che Giovanni Alessio dedica a Ines e al piccolo in arrivo, alla coppia infiniti auguri da Termolionline.