Aurora D’Astolfo compie 3 anni: gli auguri della famiglia

TERMOLI. Oggi è un giorno speciale: il tuo terzo compleanno. In questi anni in cui hai illuminato la nostra vita hai insegnato più tu a noi che noi a te. Da principessa ti stai trasformando in una piccola regina. Tanti auguri stella nostra e grazie di esistere. Papà, mamma e tutti coloro che ti amano.