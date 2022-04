Laurea in Economia e Management per Michele Ciciola

MONTELONGO. Laurea in Economia e Management dall’Università Mercatorum di Roma per Michele Ciciola con una brillante tesi in diritto fallimentare. “Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare ma anche crederci. E tu lo hai fatto”. Congratulazioni dalla tua famiglia. Papà, mamma, Giuseppe, Maria e Isabella.