Augurissimi Daniele Di Salvio, compie 22 anni

GUGLIONESI. Giorno speciale oggi per Daniele Di Salvio, che spegne 22 candeline: «Se mi avessero detto che avrei avuto un figlio come te, non ci avrei creduto. Il mio opposto ma la mia fotocopia. Se mi avessero detto che avrei creato un legame cosi indissolubile con te, non ci avrei creduto. E, invece, figlio mio tu sei stato, sei e sarai per sempre quell'ancora di salvezza che mi ha letteralmente salvato in un momento brutto. Sei un figlio premuroso, un fratello sempre pronto a difendere e correggere le tue sorelle. Sei un nipote d'oro. In poche parole sei tu, semplicemente Daniele.

Al bambino che eri. All'uomo che sei diventato. Alla tua onestà. Alla tua lealtà. Al tuo essere fratello, amico e a volte anche padre delle tue sorelle. Al tuo essere un nipote amorevole. Al mio supporto. Alla mia spalla. A te che mi hai aiutato a raccogliere i cocci e mi hai aiutato ad andare avanti. Alla mia ancora di salvezza, che riprendendo il timone tra le mani ha saputo essere la mia bussola. A tutti gli anni a venire. All'amore incondizionato che provo per te. A te, figlio mio, tanti auguri di buon compleanno. Papà». Tanti auguri anche dalle sorelle Livia, Annamaria e dai nonni Pasquale e Annamaria.