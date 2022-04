I suoi primi 89 anni: augurissimi alla signora Antonietta

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un compleanno speciale per una persona che lo è altrettanto e se lo dice una figlia, Lucia Di Cera, c’è da crederlo. Oggi la signora Antonietta Bacile spegne 89 candeline: «Un augurio immenso da tutta la tua famiglia per i suoi 89 anni. Auguroniiiii».